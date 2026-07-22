Son Dakika... Ahbap Derneği soruşturması: Ünlü isimlerin ifadelerine başvurulacak!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında, Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter’in ifadelerine başvurulacağı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın AHBAP Derneği'ne ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında bugüne kadar düzenlenen üç operasyonda aralarında AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent ile Babala TV sunucusu Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 kişi tutuklandı.

BEŞ İSİM İFADE VERECEK

Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, spiker Ece Üner, spiker Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter'i ifadeye çağırdı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında AHBAP Derneği ve dernekle bağlantılı kişilere yönelik üç ayrı operasyon düzenlendi. Soruşturmada "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları yöneltildi.

Operasyonlarda aralarında Haluk Levent ve daha sonra gözaltına alınan Babala TV sunucusu Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Sulh ceza hakimliğinin kararlarıyla toplam 28 kişi tutuklanırken, bazı şüpheliler hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı. Soruşturma kapsamında dernek ve bazı kişilere ait mal varlıklarına da el konuldu.