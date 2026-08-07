Son Dakika... Ahbap Derneği yönetimine kayyım atandı

Mahkeme, AHBAP Derneği hakkında görülen dava kapsamında tedbir kararları aldı. Karara göre derneğin tüm faaliyetleri dava sonuçlanıp kesinleşinceye kadar durdurulurken, derneğin yönetimi için üç kişilik kayyım heyeti görevlendirildi.

ÜÇ KİŞİLİK KAYYIM HEYETİ ATANDI

Kararda, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin 27 Temmuz 2026 tarihli kararıyla kayyım olarak belirlenen 3 kişinin AHBAP Derneği'ne yönetim kayyımı olarak atanmasına hükmedildi.

Kayyım heyetinin dernek iş ve işlemlerini yürütmesi, mal varlığını koruması ve resmi süreçleri takip etmesi kararlaştırıldı.

DERNEK BİNASI MÜHÜRLENECEK

Mahkeme, faaliyetlerin durdurulması kararının uygulanması kapsamında dernek binası ve eklentilerinin mühürlenmesine, fiziki faaliyetlerin engellenmesine ve kayyım heyetinin yönetime fiilen teslim edilmesine karar verdi.

Bu kapsamda İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne müzekkere yazılacak.