Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı: Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu, Kerem Bürsin...

Son dakika... Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı: Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu, Kerem Bürsin...

29.07.2026 16:11:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Son dakika... Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı: Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu, Kerem Bürsin...

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Ahbap” soruşturması kapsamında; oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin’in ifade vermek üzere savcılığa çağrıldığı öğrenildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçen günlerde düzenlenen dördüncü dalga operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

28 KİŞİ TUTUKLU

Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturmada şu ana kadar 4 operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 28 kişi tutuklu bulunuyor.

YENİ GELİŞME: 5 ÜNLÜ İSİM DAHA İFADEYE ÇAĞRILDI

Son olarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin’in ifade vermek üzere savcılığa çağrıldığı öğrenildi.

İlgili Konular: #Haluk Levent #AHBAP #Ahbap Derneği