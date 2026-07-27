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Son dakika... Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim ifadeye çağrıldı: Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu, Hayko Cepkin...

Son dakika... Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim ifadeye çağrıldı: Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu, Hayko Cepkin...

27.07.2026 10:36:00
Güncellenme:
ANKA
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Son dakika... Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim ifadeye çağrıldı: Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu, Hayko Cepkin...

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Ahbap” soruşturması kapsamında; gazeteci Uğur Dündar, sanatçılar Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ile Hayko Cepkin’in ifadeye çağrılacakları öğrenildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde düzenlenen dördüncü dalga operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada "Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında dördüncü dalga operasyonunda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler bütün yönleriyle incelenmektedir" dedi.

28 KİŞİ TUTUKLU

Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturmada şu ana kadar 3 operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 28 kişi tutuklu bulunuyor.

YENİ GELİŞME: 5 ÜNLÜ İSİM İFADEYE ÇAĞRILACAK

Son olarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; gazeteci Uğur Dündar, sanatçılar Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ile Hayko Cepkin’in ifadeye çağrılacakları öğrenildi.

AYRINTILAR GELECEK...

İlgili Konular: #Soruşturma #Haluk Levent #AHBAP