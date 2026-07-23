Son dakika... Ahbap soruşturmasında 6 isim daha ifadeye çağrıldı: Fatih Altaylı, Hazal Kaya, Şahan Gökbakar...

Ahbap Derneği’nin kurucusu Haluk Levent ve Babala TV sunucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 28 şüphelinin tutuklandığı soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında yeni tanıkların ifadelerinin alınmasına da devam ediliyor.

Alınan bilgiye göre, "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında, gazeteciler Fatih Altaylı, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses ile komedyen Şahan Gökbakar, oyuncu Hazal Kaya ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan’ın ifadelerine başvurulacak.

5 İSİM DAHA İFADEYE ÇAĞRILMIŞTI!

Öte yandan savcılık; soruşturma kapsamında spiker Ece Üner, spiker Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter'i de ifadeye çağırmıştı.