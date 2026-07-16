Son Dakika... Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı!

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan sanatçı Haluk Levent ile adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

Haluk Levent’in de arasında bulunduğu 14 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında avukat Ece Güner'de bulunuyor.

AHBAP soruşturmasında 14 kişi tutuklandı.

Ece Güner

İlker Çetin

Nurdan Eriş

Yusuf Can Ertit

Kemal Ötünç

Şehmuz Baştuğ

Abdulcevat özkan

Emrah gödeliner

Erhan dökmeci

Halil bostancı

Haluk levent

Mehmet ulu

Yeliz kaya

Zafer yay

HALUK LEVENT'İN SEVK YAZISI

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında hakkında tutuklama talep edilen Haluk Levent’in tutuklamaya sevk yazısı ortaya çıktı. Yazıda, "Yardımların şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde yönetildiğine ya da sarf edildiğine dair kuvvetli şüphe içeren emarelerin belirdiği, bu şüphe ve delillerin, gerek şüphelinin şahsi zaafları ve ekonomik durumu gerekse de ikmal olunan MASAK raporunda yapılan tespitler neticesinde kuvvetlendiği" ifadeleri yer aldı.

Sevk yazısında, “Şüpheli Haluk Levent tarafından kurulan ve hukuken kamu yararına çalışan dernek vasfı taşımayan Ahbap Derneği’ne, özellikle 2023 yılında yaşanan deprem felaketi sonrası derin insani duygularla maddi yardımların yapıldığı, toplanan fonun milyarları bulan ciddi bir hacme ulaştığı ancak toplanan bu yardımların amacına ulaşma faaliyetlerinin tüm koordine ve organizasyonunun genel olarak şüpheli Haluk Levent tarafından yönetildiği, 2023 yılından sonra bu yardımların şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde yönetildiğine ya da sarf edildiğine dair kuvvetli şüphe içeren emarelerin belirdiği, bu şüphe ve delillerin, gerek şüphelinin şahsi zaafları ve ekonomik durumu gerekse de ikmal olunan MASAK raporunda yapılan tespitler neticesinde kuvvetlendiği, Derinleştirilen soruşturma işlemleri kapsamında; Ahbap Derneği’nin öz varlığının eksiltildiğine ve taşınmazlarının elden çıkarıldığına dair somut tespitler yapıldığı, derneğe bağış olarak gelen miktarlar ile dernek bütçesinden sarf edilen miktarların tespitine dair MASAK araştırmasının ve delil toplama işlemlerinin çok yönlü olarak sürmekte olduğu anlaşılmıştır. Şüphelilerin üzerine atılı suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu anlaşılmakla; Şüphelilerin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak tutuklanmalarına karar verilmesi kamu adına talep olunur" ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, derneğin kurucusu Haluk Levent hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması", "Vergi Usul Kanunu'na ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla işlem başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen ikinci dalga operasyonda çok sayıda adrese baskın yapılmış, dijital materyallere el konulmuştu. Başsavcılık, MASAK raporları ile teknik ve fiziki takip çalışmaları doğrultusunda Ahbap Derneği hesaplarından bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı iddialarını soruşturduğunu açıklamıştı.

Dosyada ayrıca Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında yasal bahis platformlarında yüksek tutarlı işlem yaptığı ve Ahbap Derneği hesaplarından asistanı olduğu öne sürülen Yeliz Kaya'nın hesabına para aktarıldığı iddiaları da yer alıyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Ece Güner ise söz konusu para transferlerinin borç ilişkisi kapsamında gerçekleştiğini savunmuştu.