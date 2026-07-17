Son dakika... Ahbap soruşturmasında yeni gelişme: Derneğin kilit ismi adliyeye sevk edildi

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltındaki kritik isim Alper Çelik adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Ahbap Derneği kurucularından firari Alper Çelik, dün, İstanbul’da bir noterde işlem yaptığı sırada dün gözaltına alındı.

Çelik, Emniyet'teki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

MASAK RAPORUNDA ‘OLAĞAN AKIŞA AYKIRI ARTIŞ’

Öte yandan soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu’nca (MASAK) hazırlanan raporda, Ahbap Derneği kurucularından Alper Çelik hakkında yapılan değerlendirmede, hesap hareketleri incelendiğinde işlemlerinin 2020 yılının ilk çeyreğinde 'hayatın olağan akışına aykırı şekilde arttığı', bu artışın 2024 yılının son çeyreğine kadar devam ettiği belirtilmişti.

Çelik’in hesap hareketleri incelendiğinde, 379 işlemde toplam 19 milyon 566 bin TL nakit yatırma işlemi, 966 işlemde ise toplam 4 milyon 881 bin TL nakit çekme işlemi gerçekleştirdiği kaydedilmişti.

Çelik’in para transfer işlemlerinde artış görüldüğü, aldığı para transferlerinin işlem açıklamalarında “Borç ödeme”, “Zafer Yay adına borç verdim”, “Hlk için borç”, “Ahbap faaliyetleri için borç”, “Ahbap”, “Ahbap borç”, “Haluk için borç” ifadelerinin yer aldığı aktarılmıştı.

Ayrıca şüphelinin hesabına Zafer Yay tarafından gönderilen paraların şans oyunları gibi işletmelere ve bazı üçüncü kişilere transfer edildiği belirtilmişti.

Haluk Levent tarafından kullanılan Alper Çelik'in hesaplarından 2020-2026 yıllarında 990 milyon lira bahis oynandığı ve yaklaşık 390 milyon lira kaybedildiği ifade edilmişti.