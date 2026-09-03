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Son Dakika... Ahmet Davutoğlu hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması

Son Dakika... Ahmet Davutoğlu hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması

3.09.2026 11:09:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ankara
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Son Dakika... Ahmet Davutoğlu hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması

Son dakika gelişmesi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada dolaşıma sokulan paylaşımlarda Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği iddia edilen ifadeler nedeniyle Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlattı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan bazı paylaşımlarda 'cumhurbaşkanına hakaret' içerdiği değerlendirilen ifadeler bulunduğu gerekçesiyle resen inceleme yaptı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, inceleme sonucunda “feshedilen Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı” olarak belirtilen Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

TCK 299 KAPSAMINDA SORUŞTURMA

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan ve Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadelerin yer aldığı paylaşımlara ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen inceleme yapılmıştır.

Yapılan inceleme neticesinde, feshedilen Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 299/1. maddesinde düzenlenen ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ suçu kapsamında soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir.”

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