Son dakika... 'Ailem Güvende soruşturması' adı altında sansür dalgası sürüyor: T24 hakkında 'kapatma' kararı!

Sosyal medyada özellikle LGBTİ+'lara yönelik operasyonların ardından başlayan ivme kazanan erişim engelleri devam ediyor.

T24'E ERİŞİM ENGELİ

Son olarak, "Ailem Güvende" soruşturması kapsamında T24'ün internet sitesi ve sosyal medya hesaplarının İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince kapatılmasına karar verildi.

Kararın, son 1 yıl içinde 'LGBT propagandası' niteliği taşıyan 118 içerik nedeniyle verildiği kaydedildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanlığı'nın basın gruplarında paylaştığı notta şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmekte olduğu 'Ailem Güvende' soruşturması kapsamında son 1 yıl içerisinde 118 LGBT propagandası niteliği taşıyan içerik üreten T24 adlı internet haber portalının internet ve sosyal medya hesapları İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince kapatıldı. Karar uygulanmak üzere Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderildi."

Öte yandan T24'ün LGBTİ+'lar hakkındaki içerikleri de dosya şeklinde gönderildi.

BAKANLIĞIN WHATSAPP GRUPLARINDA PAYLAŞILDI, RESMİ TEBLİĞ HENÜZ YOK

Adalet Bakanlığı'nın WhatsApp gruplarında paylaşılan karar metninin, T24'e resmi olarak tebliğ edilmediği öğrenildi.

Kapatma kararının; T24'ün sosyal medya hesaplarının yanı sıra bütün yayınını kapsayıp kapsamadığı konusunda henüz T24'e tebligat verilmedi.

ERİŞİM ENGELLERİ DEVAM EDİYOR

"Sansür dalgası" kapsamında bugün de ekonomist İris Cibre dahil en az 147 X hesabı erişime engellendi.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin aktardığına göre bu hesaplar, fon vurgunuyla ilgili paylaşımlar yapıyordu.

Yine derneğin aktardığına göre hesaplardan 147’sinin toplam takipçi sayısı yaklaşık 2,65 milyon. Bunların beşi 100 binden, 17’si 50 binden, 36’sı ise 10 binden fazla takipçiye sahip.

Erişime engellenenler arasında finans ve sermaye piyasaları alanında çalışan isimler, ekonomistler, akademisyenler, teknik analistler, traderlar ve yatırımcıların yanısıra avukatlar da bulunuyor.

Finans uzmanı İris Cibre, teknik analist İbrahim Babadağı, borsa yatırımcısı Gürdal Hançer, akademisyen Rıdvan Özturgut, avukat Tugay Bek ve yazar Hüseyin Edemir’in X hesapları erişime engellenenler arasında.

Hesapların bazıları Türkiye’de X’ten görünmez kılınırken bazıları hala erişilebiliyor.