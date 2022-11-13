Son Dakika: Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi... Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Akdeniz'de meydana gelen depremin yerin 78 kilometre derinliğinde gerçekleştiği aktarıldı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 13, 2022
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Akdeniz - [239.73 km] Datça (Muğla)
Tarih:2022-11-13
Saat:05:08:15 TSİ
Enlem:34.662 N
Boylam:26.547 E
Derinlik:78.1 km
Detay:https://t.co/iaztFylNeU@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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