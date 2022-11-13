Son Dakika: Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem

13 Kasım 2022 Pazar, 06:11

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Akdeniz'de meydana gelen depremin yerin 78 kilometre derinliğinde gerçekleştiği aktarıldı.