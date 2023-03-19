Son dakika... Akdeniz'de deprem!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre; Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 11.44'te, Akdeniz'de Hatay'ın Yayladağı ilçesine yaklaşık 95 kilometre mesafede 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 19, 2023
*
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2023-03-19
Saat:11:44:19 TSİ
Enlem:35.458 N
Boylam:35.056 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/hIZOst2cik@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Öte yandan Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 19, 2023
DOGU AKDENIZ https://t.co/onmoa1RTOd
19.03.2023, 11:44:04 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 7.5 km#Kandilli
En Çok Okunan Haberler
-
- Altaylı ile Pelikancı Selman Öğüt arasında tartışm
- 'Milyon verip aldılar ama...'
- Emek ve Özgürlük'ten 'Cumhurbaşkanı adayı' kararı
- RTÜK sansür için iş başında: Halk TV'ye inceleme
- Meral Akşener'den 'Muharrem İnce' açıklaması
- Erdoğan aday olamaz
- 'Meşveret'çiler seçim kararını açıkladı
- Rıdvan Yılmaz oynadı, Rangers 4 golle kazandı
- Cansız mankenlere saldırdı
- Kayıp çocuklarda 'beyaz otomobil' ayrıntısı