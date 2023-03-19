Son dakika... Akdeniz'de deprem!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre; Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 12:50
Son dakika... Akdeniz'de deprem!
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 11.44'te, Akdeniz'de Hatay'ın Yayladağı ilçesine yaklaşık 95 kilometre mesafede 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:

Öte yandan Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.


İlgili Haberler

Deprem soruşturmaları sürüyor: Gaziantep'te yıkılan binalarla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

Deprem soruşturmaları sürüyor: Gaziantep'te yıkılan binalarla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı
Ugandalı Florence'ın Antakya'da bulduğu mutluluk depremde yok oldu

Ugandalı Florence'ın Antakya'da bulduğu mutluluk depremde yok oldu
Son dakika... Malatya'da peş peşe iki deprem!

Son dakika... Malatya'da peş peşe iki deprem!

En Çok Okunan Haberler