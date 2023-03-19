Son dakika... Akdeniz'de deprem!

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 12:50

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 13:28

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 11.44'te, Akdeniz'de Hatay'ın Yayladağı ilçesine yaklaşık 95 kilometre mesafede 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:

Öte yandan Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.