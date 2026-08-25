Son dakika... Akın Gürlek duyurdu! Dinamikpay'e yasadışı bahis operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçları kapsamında soruşturma başlattı.

17,9 MİLYAR LİRALIK HAREKETLİLİK TESPİT EDİLDİ

MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve TÖDEB tespitleri ile finansal incelemeler sonucunda, şirket üzerinden gerçekleşen para transferleri mercek altına alındı.

Yapılan incelemelerde, işlemlerin tekil hareketlerden oluşmadığı, ödeme kuruluşunun merkezinde olduğu organize bir finansal yapı bulunduğu değerlendirildi.

Şirketin 2024-2025 yılları arasında yaklaşık 17,9 milyar TL para transferi hacmine ulaştığı, olayın münferit işlem hareketlerinden ibaret olmayıp merkezinde ödeme kuruluşu bulunan organize ve çok katmanlı bir finansal suç yapılanmasına işaret ettiği tespit edildi.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İstanbul ve Ankara illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüphelinin gözaltına alındığı adreslerde arama ve el koyma işlemleri de yapıldı.

İKİSİ YURT DIŞINDA BİRİ FİRARİ 3 KİŞİ ARANIYOR

Yurt dışında olduğu tespit edilen 2 şüpheli ile adresinde bulunmayan bir kişinin de yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

ŞİRKETE MAHKEME KARARIYLA EL KONULDU

Suçtan elde ettiği tespit edilen (8) araç, (33) konut, (50) arsaya el konuldu. (126) adet banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı.

Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. şirketine İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla el konuldu.

AKIN GÜRLEK DUYURDU

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; kamu kaynaklarını hedef alan, milletimizin hakkını haksız kazanca dönüştürmeye çalışan, suçtan elde edilen gelirleri aklamaya, yasa dışı bahis ve kaçakçılık faaliyetleri üzerinden ekonomik düzeni istismar etmeye yönelik her türlü suç yapılanmasıyla kararlılıkla mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Gürlek şunları kaydetti:

"Bu kapsamda bu sabah İstanbul, Antalya ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız ile Antalya ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından 11 ilde, 77 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şu ana kadar 68 şüpheli gözaltına alındı, 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor:

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturmada Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. üzerinden yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunulduğu tespit edildi. Şirketin 2024-2025 yıllarında yaklaşık 17,9 milyar TL para transferi hacmine ulaştığı belirlendi. İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı; 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konuldu, 126 banka ve kripto para hesabına bloke konuldu. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

- Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturmada, Kemer ilçesindeki Hazine taşınmazlarının mevzuatta öngörülen şartlar oluşmadığı hâlde belirli kişilerin üzerine geçirildiği, kamunun zarara uğratılarak haksız ekonomik menfaat sağlandığı tespit edildi. Operasyon kapsamında 5 ilde, 21 ayrı adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. İncelemeye alınan 80 Hazine taşınmazının güncel ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 10 milyar TL seviyesinde olduğu değerlendirildi.

- Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen soruşturmada ise yasa dışı yollarla ülkemize getirilen dövizlerin çeşitli kişi ve şirketler üzerinden yine yurt dışına usulsüz şekilde çıkartıldığı ve yüksek tutarlı faturalar üzerinden haksız KDV iadeleri alınarak devletin zarara uğratıldığı tespit edildi. Şüpheli kişi ve şirket hesaplarında 13 milyar 760 milyon TL’yi aşan para hareketi belirlendi. Gaziantep merkezli 5 ilde 34 şüpheli ve 11 şirkete yönelik operasyonda şu ana kadar 28 şüpheli gözaltına alındı; yaklaşık 570 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz malvarlığına el konuldu. 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu önemli soruşturmaları büyük bir titizlikle yürüten İstanbul, Antalya ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza; İstanbul İl Jandarma Komutanlığımıza, Antalya ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüklerimize, MASAK başta olmak üzere çalışmalara katkı sunan tüm kurumlarımıza ve görevli personelimize teşekkür ediyorum.

Kamu kaynaklarını istismar edenlere, suç gelirlerini finans sistemi içerisinde aklamaya çalışanlara, kamu görevini kişisel menfaat aracına dönüştürenlere ve organize biçimde haksız kazanç sağlayanlara karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz."