Son dakika... Akın Gürlek duyurdu: İzmir'de 'Forza' ve 'Yalı' taraftar gruplarına operasyon!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul ve İzmir’de organize suç yapılanmalarına yönelik yürütülen iki ayrı soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada, çoğunluğu yabancı uyruklu 32 kişinin turistik bölgelerde tramvay, durak ve yaya geçitlerinde özellikle yabancı turistleri hedef aldığı öne sürüldü.

Bakanlığın açıklamasına göre yapılanmanın 25 ayrı hırsızlık eylemi tespit edilirken, şüphelilerin günde yaklaşık 10 eylemden 400 bin TL civarında gelir elde ettiği iddia edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen diğer soruşturmada ise “Forza” ve “Yalı” taraftar grupları içerisinde faaliyet gösterdiği belirtilen iki yapılanma hedef alındı. 19 Eylül 2025’te Emircan Övüç’ün silahla öldürülmesinin ardından derinleştirilen soruşturmada, iki grup arasında sekiz ay içerisinde sekiz şiddet eylemi yaşandığı belirtildi.

Toplam 59 kişinin tespit edildiği soruşturmada 27 kişinin cezaevinde olduğu, 32 aktif şüpheliye yönelik dört ilde düzenlenen operasyonlarda 28 kişinin yakalandığı açıklandı.

"SIKIŞTIRMA VE PERDELEME YÖNTEMİ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in operasyonlara ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen soruşturmada; çoğunluğu yabancı uyruklu 32 şüphelinin turistik bölgelerindeki tramvay, durak ve yaya geçitlerinde gruplar halinde hareket ederek özellikle yabancı turistleri “sıkıştırma ve perdeleme” yöntemiyle hedef aldığı organize hırsızlık yapılanması çözülmüştür. Örgütün 25 ayrı hırsızlık eylemi tespit edilmiş; günde yaklaşık 10 eylem gerçekleştirerek 400 bin TL civarında suç geliri elde ettiği tespit edilmiştir. Yapılanmanın faaliyetlerinin sonlandırılması amacıyla İstanbul’da 35 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen diğer soruşturmada ise “Forza” ve “Yalı” taraftar grupları içerisinde faaliyet gösteren iki organize suç yapılanması deşifre edilmiştir. 19 Eylül 2025’te Emircan Övüç’ün ateşli silahla öldürülmesinin ardından derinleştirilen soruşturmada, iki grup arasında yaklaşık 8 ay içerisinde 8 ayrı şiddet eylemi meydana geldiği tespit edilmiştir. Toplam 59 örgüt mensubunun tespit edildiği soruşturmada, 27 kişinin cezaevinde bulunduğu belirlenmiş; 32 aktif şüpheliye yönelik İzmir merkezli 4 ilde 39 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli yakalanmış ve örgüt yöneticileri gözaltına alınmıştır. Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir. Aramalarda silahlar, mühimmat, uyuşturucu hap ve çeşitli suç unsurları ele geçirilmiştir."