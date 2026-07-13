Son dakika... Akın Gürlek duyurdu: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 gözaltı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar’da bulunan 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini ve 25 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Gürlek, 12 Haziran 2026’da Kahramanmaraş’tan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredilen dosya kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, "silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak" ile "tasarlayarak kasten öldürme" suçlarını işledikleri değerlendirilen 29 şüphelinin tespit edildiğini belirtti.

30 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar’daki 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini aktaran Gürlek, operasyonlarda 25 şüphelinin yakalandığını, iki şüphelinin cezaevinde, iki şüphelinin ise yurt dışında bulunduğunun belirlendiğini, firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Bakan Gürlek, "Başta merhum Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere, bu elim olayda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; ailelerinin ve aziz milletimizin yüreğinde yer eden bu acının tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin sonuna kadar kararlılıkla takip edileceğini kamuoyunun bilgisine sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"OPERASYON KAPSAMINDA 25 ŞÜPHELİ YAKALANDI"

Gürlek, X'ten yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

"Soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak ile tasarlayarak kasten adam öldürme suçlarını işledikleri değerlendirilen 29 şüpheli tespit edilmiş; Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar’da bulunan 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.

Operasyon kapsamında 25 şüpheli yakalanmış; 2 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin yurt dışında bulunduğu belirlenmiş olup firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."

Merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin 25 Mart 2009 tarihinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma, milletimizin vicdanında derin yer edinmiş, yıllardır aydınlatılması beklenen… — Akın Gürlek (@abakingurlek) July 13, 2026

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyona ilişkin, açıklama yaptı.

Açıklamada; Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar'da şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonda Ahmet T., Bekir C., Cemal Ş., Ebubekir S. Y., Sedat K., Dursun Ö., Nedim B., Ersöz S., Nusret M., Ferudun S., Gülseren Ö., Halil İbrahim A., Hikmet T., Recep E., İsmail K., Kerem M., Mehmet Ç., Mehmet S., Melike Sinem U., Suat K., Fatih B., Tezcan K., Ali A., Şerife A. ve Kenan K.'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Şüphelilerden Nihat B. ve İrfan Y.'nin yurt dışında olduğu, Davut Uçum ile Aydın Özsıcak'ın ise cezaevinde olduğu belirtildi.