Son Dakika... Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle görüşecek

Adalet Bakanlığı, Bakan Gürlek'in Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle görüşeceğini duyurdu.

Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu’nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile saat 12.00’de bir araya gelerek görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüyle ilgili soruşturma ve adli süreçteki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Bakan Gürlek, 6 Ağustos'ta, 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde bombalı suikastla hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesi ile eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle de bir araya gelmişti.