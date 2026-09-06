Son dakika... Akın Gürlek orman yangınları bilançosunu açıkladı: 70 şüpheli tespit edildi, 16 kişi tutuklandı!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026’dan bu yana 27 ilde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 70 şüphelinin tespit edildiğini açıkladı.

Gürlek, şüphelilerden 16’sının tutuklandığını, 32 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını, 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığını bildirdi.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, orman yangınlarının nedenlerinin belirlenmesi ve sorumluların adalet önüne çıkarılması amacıyla yürütülen soruşturmalara ilişkin bilgi verdi.

9 YANGIN İÇİN SORUŞTURMA

30 Ağustos-6 Eylül haftasında meydana gelen 9 yeni orman yangınıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldığını belirten Gürlek, bu soruşturmalarda 2 şüphelinin tespit edildiğini açıkladı.

Şüphelilerden 1’inin tutuklandığını, diğer şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını kaydetti.

103 YANGIN, 70 ŞÜPHELİ

Gürlek’in verdiği bilgilere göre, 1 Haziran 2026’dan bu yana 27 ilde meydana gelen 103 orman yangınıyla ilgili soruşturmalarda toplam 70 şüpheli tespit edildi.

Bu şüphelilerden 16’sı tutuklanırken, 32 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. İki şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

“TAVİZSİZ SÜRDÜRECEĞİZ”

Soruşturmaların Cumhuriyet Başsavcılıkları, emniyet ve jandarma teşkilatlarının koordinasyonuyla sürdürüldüğünü belirten Gürlek, yangınların çıkış nedenlerinin yanı sıra olaylarda ihmali veya kastı bulunan kişilerin de araştırıldığını ifade etti.

Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ORMANLARIMIZI YAKANLAR ADALETTEN KAÇAMAYACAK!

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; Yeşil Vatanımızı korumak, orman yangınlarına kasıt veya ihmalle sebebiyet verenleri tespit ederek adalet önüne çıkarmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından 30 Ağustos-6 Eylül haftasında meydana gelen 9 yeni orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda ise 2 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 1’i tutuklandı, 1’i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

1 Haziran 2026’dan bugüne kadar ise 27 ilimizde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden; 16’sı tutuklandı, 32 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı ve 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, emniyet ve jandarma teşkilatlarımızla koordinasyon içerisinde; yangınların nedenlerini, ihmali veya kastı bulunan kişileri ve olayların tüm boyutlarını titizlikle araştırmaya devam ediyor.

Yeşil Vatanımıza kasteden veya ihmaliyle ormanlarımızın yanmasına sebep olan hiç kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak; orman yangınlarına karşı adli mücadelemizi tavizsiz sürdüreceğiz."