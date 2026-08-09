Son dakika... 'Akın Gürlek' paylaşımı sonrası ultrAslan tribün lideri Sebahattin Şirin gözaltına alındı!

Galatasaray tribün grubu ultrAslan’ın lideri, asıl adı Muzaffer Şirin olan Sebahattin Şirin, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e çağrısının ardından gözaltına alındı.

Gelişmeye dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi.

"DEVLET İÇİNDEN BİR GRUBUN FENERBAHÇE’Yİ ŞAMPİYON YAPACAĞI DEDİKODULARINDA ADINIZ GEÇİYOR"

ultrAslan tribün lideri Sebahattin Şirin, dün akşam Adalet Bakanı Akın Gürlek için dikkat çeken bir açık mektup yayımladı.

Şirin, Gürlek’e “son zamanlarda devletimizin içinden bir grubun Fenerbahçe’yi bu sezon şampiyon yapacaklar dedikoduları kulağımıza geliyor ve bu grubun içinde sizin de adınız geçiriliyor” diyerek tarafsız kalma çağrısı yaptı.

Sebahattin Şirin’in Bakan Gürlek’e çağrı yaptığı mektup şöyleydi:

“Sayın Akın Gürlek, Uğur Mumcu cinayeti dosyasını yeniden ele almanız üzerine geçtiğimiz günlerde kısa bir yazı kaleme almış görüşlerimi belirtmiştim. Ülkemizi derinden sarsan kilometre taşı sayılabilecek faili meçhul cinayetleri ve olayları yeniden ele almanız çok değerli ve bir vatandaş olarak bu mücadelede canımla kanımla her şeyimle destek vereceğim. Fakat son zamanlarda devletimizin içinden bir grubun Fenerbahçe’yi bu sezon şampiyon yapacaklar dedikoduları kulağımıza geliyor ve bu grubun içinde sizin de adınız geçiriliyor. Biz buna ihtimal vermiyoruz, vermek de istemiyoruz. Uğur Mumcu ile başlayan faili meçhul cinayetleri ve olayları yeniden ele almak için çıktığınız bu büyük mücadelede bu tarz küçük olaylarla adınızın kullanılmasına fırsat vermeyeceğinize inanıyoruz.”

GÖZALTINA ALINDI

Paylaşımı kısa sürede gündem olan Şirin hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir takım sosyal medya paylaşımları nedeni ile yürütülen soruşturma kapsamında; ultrAslan taraftar grubunun lideri olduğu bilinen Sebahattin Şirin (asıl adı Muzaffer Şirin) olan kişi hakkında 6222 sayılı kanun m.14,15(TCK m.220 kapsamında), TCK m.217/A ve TCK m.191 (uyuşturucu kullanma ) suçları nedeniyle gözaltı kararı verilmiştir ve şüpheli gözaltına alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR BELLİ OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şirin’e; “uyuşturucu madde bulundurma/kullanma”, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “örgütlü karaborsa bilet dolandırıcılığı” suçlamaları yöneltildi.