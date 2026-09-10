Son Dakika... Akın Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: 'Kimyasal madde' ayrıntısı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasında çok önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, naaşın yer değiştirilmiş olabileceğini ve kimyasal maddelerle ortadan kaldırılmış olma ihtimalinin incelendiğini açıkladı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kayıp olan ve akıbeti uzun süredir aydınlatılamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasıyla ilgili adli süreçte yeni ve kritik bir aşamaya geçildi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmada gelinen son noktayı paylaştı.

"ÖNCELİKLİ AMACIMIZ NAAŞA ULAŞMAK"

Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ve son olarak Umut Altaş’ın ifadesinin dosyaya eklendiğini belirten Bakan Gürlek, en büyük önceliklerinin ailenin evladını defnedebileceği bir mezara kavuşması olduğunu vurguladı.

Gürlek, bu konudaki hassasiyetini şu sözlerle dile getirdi:

“Burada bizim için en önemli konulardan biri Gülistan’ın naaşının bulunması. Arkadaşlarımız özellikle bu konu üzerinde hassasiyetle çalışıyor. Dosyadaki bazı beyanlarda naaşın birkaç kez yer değiştirmiş olabileceğine ilişkin bilgiler bulunuyor. En son Pertek yolu üzerindeki bir noktaya götürüldüğüne yönelik beyanlar var.”

KİMYASAL MADDE İDDİALARI

Gürlek, naaşın izinin kaybettirilmesi için kimyasal yöntemlerin kullanılmış olabileceği yönünde somut beyanların ortaya çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ayrıca kimyasal maddeler kullanılarak naaşın tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimali de değerlendiriliyor. Bu yönde bazı beyanlar ortaya çıktı.”

Akın Gürlek'in açıklaması şöyle:

“Gülistan Doku dosyasında çok önemli ilerlemeler sağlandı ancak soruşturmanın tamamlandığını söylemek için henüz erken. En son Umut Altaş’ın ifadesi de geldi. Burada bizim için en önemli konulardan biri Gülistan’ın naaşının bulunması.

Arkadaşlarımız özellikle bu konu üzerinde hassasiyetle çalışıyor. Dosyadaki bazı beyanlarda naaşın birkaç kez yer değiştirmiş olabileceğine ilişkin bilgiler bulunuyor. En son Pertek yolu üzerindeki bir noktaya götürüldüğüne yönelik beyanlar var. Ayrıca kimyasal maddeler kullanılarak naaşın tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimali de değerlendiriliyor. Bu yönde bazı beyanlar ortaya çıktı. Ama elbette öncelikli amacımız naaşa ulaşmak. En azından ailesinin evladının kabri başında dua edebilmesini sağlamak açısından bu bizim için çok önemli.

"BAZI DELİLLERİ ORTADAN KALDIRMAYA ÇALIŞTIKLARINA İLİŞKİN..."

Gülistan Doku dosyasında Başsavcımız da çok ciddi çalışma yaptı. Soruşturma kapsamında, geçmiş dönemde bazı kamu görevlilerinin kendilerine tanınan yetkileri usulsüz şekilde kullanarak olayın aydınlatılmasını engellemeye veya bazı delilleri ortadan kaldırmaya çalıştıklarına ilişkin ciddi iddialar ve bulgular da inceleniyor.

Burada kişinin vali olması veya başka bir makamda bulunması önemli değil. Somut suç şüphesi varsa, kişinin unvanına bakılmaksızın ilgili savcılık hukuk çerçevesinde gereken işlemleri yapar.

Soruşturmanın devamında yeni gelişmeler olabilir. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarının yürüttüğü süreçler var.

Gülistan Doku olayı toplumda ciddi bir hassasiyet oluşturdu. Toplum şunu görüyor: Geçmişte işlenmiş olsa dahi bir suçun veya cinayetin üzeri sonsuza kadar kapalı kalmıyor. Devlet bütün imkânlarıyla ve kararlılıkla çalıştığında gerçek yıllar sonra da ortaya çıkarılabiliyor. Bizim için önemli olan bu.”