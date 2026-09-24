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Son Dakika... Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme: 20 şüpheli tutuklandı

Son Dakika... Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme: 20 şüpheli tutuklandı

24.09.2026 11:35:00
Güncellenme:
DHA
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Son Dakika... Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme: 20 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Alihan Kuriş suç örgütü faaliyetleri kapsamında 4 gün önce gerçekleştirilen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları ardından 22 şüpheli tutuklama, 3 şüpheli adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

20 şüpheli tutuklanırken, 5 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

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