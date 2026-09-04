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Son Dakika... Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme: 5 şirkete el konuldu!

Son Dakika... Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme: 5 şirkete el konuldu!

4.09.2026 08:51:00
Güncellenme:
İHA
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Son Dakika... Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme: 5 şirkete el konuldu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, MASAK incelemelerinde şüpheli işlemler gerçekleştirildiği tespit edilen 5 şirket hakkında el koyma kararı verildi. Şüpheli İrfan Yılmaz hakkında ise “suç örgütüne üye olma”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla gözaltı kararı çıkarıldı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, İrfan Yılmaz adına kayıtlı şirketler üzerinden şüpheli işlemler yapıldığı tespit edildi.

5 ŞİRKET HAKKINDA EL KOYMA KARARI

MASAK'ın tespitlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İrfan Yılmaz adına kayıtlı Yılmaz Kimya, Yılkim Kimya, Erimer Kimya, Mie Girişimcilik ve Makine ile Astra Polimer isimli 5 şirket hakkında el koyma kararı verildi.

İRFAN YILMAZ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Başsavcılık, İrfan Yılmaz hakkında “suç örgütüne üye olma”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından gözaltı kararı verdi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

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