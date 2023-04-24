Son dakika... Amasya'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

Son dakika... Kandilli Rasathanesi, Amasya'nın Göynücek ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yayınlanma: 24.04.2023 - 11:24
Son dakika... Amasya'da 3.8 büyüklüğünde deprem!
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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Amasya'nın Göynücek ilçesine bağlı Terziköy'de saat 11.06'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde yaşandığı aktarıldı.


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