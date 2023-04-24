Son dakika... Amasya'da 3.8 büyüklüğünde deprem!
Son dakika... Kandilli Rasathanesi, Amasya'nın Göynücek ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Amasya'nın Göynücek ilçesine bağlı Terziköy'de saat 11.06'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde yaşandığı aktarıldı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 24, 2023
TERZIKOY-GOYNUCEK (AMASYA) https://t.co/h3FNKXDl6E
24.04.2023, 11:06:55 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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