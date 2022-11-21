Son Dakika: Amasya’da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 8 yaralı
Son dakika haberi... Amasya’da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün TIR'a çarptığı feci kazada minibüste bulunan 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralıların arasında oyuncu Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve arkadaşlarının olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, “Baş Belası” adlı Tiyatro oyununu Çorum’da sahnelemelerinin ardından Samsun’a doğru hareket eden Tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı Köyü civarında önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
(Sergen Deveci)
(Ceyhun Fersoy)
Yapılan incelemenin ardından minibüsten çıkartılan cenazeler cenaze aracıyla hastane morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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