Son dakika... Ankara Başsavcılığı’ndan CHP yürüyüşüne soruşturma!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel'in TBMM'ye yaptığı yürüyüşte çıkan olaylara ilişkin soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, yürüyüş sırasında meydana gelen olaylarla ilgili olarak “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına muhalefet”, “görevli memura direnme” ve “kasten yaralama” suçlamaları kapsamında inceleme başlatıldığı bildirildi.

Soruşturmanın, yürüyüş esnasında güvenlik güçleri ile bazı katılımcılar arasında yaşandığı belirtilen gerginlik ve arbede görüntülerine ilişkin yürütüldüğü öğrenildi.