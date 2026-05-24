Son dakika... Ankara Başsavcılığı’ndan CHP yürüyüşüne soruşturma!

24.05.2026 20:27:00
Haber Merkezi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel liderliğinde CHP Genel Merkezi’nden TBMM’ye gerçekleştirilen yürüyüş sırasında yaşanan olaylara ilişkin soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, yürüyüş sırasında meydana gelen olaylarla ilgili olarak “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına muhalefet”, “görevli memura direnme” ve “kasten yaralama” suçlamaları kapsamında inceleme başlatıldığı bildirildi.

Soruşturmanın, yürüyüş esnasında güvenlik güçleri ile bazı katılımcılar arasında yaşandığı belirtilen gerginlik ve arbede görüntülerine ilişkin yürütüldüğü öğrenildi.

 

