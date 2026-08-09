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Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez hakkında soruşturma başlattı

Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez hakkında soruşturma başlattı

9.08.2026 00:00:00
Güncellenme:
AA
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Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez hakkında soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez hakkında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez hakkında, "Sincan 1 No'lu Cezaevi'nde isyan çıktığına dair açıklamaları" nedeniyle TCK 217/A maddesinde düzenlenen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

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