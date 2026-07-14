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Son dakika... Ankara'da ODTÜ Ormanı'nda yangın!

Son dakika... Ankara'da ODTÜ Ormanı'nda yangın!

14.07.2026 17:14:00
Güncellenme:
DHA
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Son dakika... Ankara'da ODTÜ Ormanı'nda yangın!

Son dakika haberi... Ankara’daki ODTÜ Ormanı’nda otluk alanda başlayan ve ağaçlara sıçrayan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Ormanı'nda otluk alanda çıkıp ağaçlara sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Çankaya ilçesi Çiğdem Mahallesi'ndeki ODTÜ Ormanı'nda, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda çıkan yangın, ağaçların bulunduğu bölgeye sıçradı.

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BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Orman Genel Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonrası yangın büyümeden söndürüldü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

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