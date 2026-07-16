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Son Dakika... Ankara'da öğretmen eylemine polis müdahalesi

Son Dakika... Ankara'da öğretmen eylemine polis müdahalesi

16.07.2026 12:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son Dakika... Ankara'da öğretmen eylemine polis müdahalesi

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri ve mülakat mağdurları, Hazine ve Maliye Bakanlığı binasının önündeki basın açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı’na yürümek istedi. Öğretmenlere polis müdahale etti.
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Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri ve mülakat mağdurları, Hazine ve Maliye Bakanlığı binasının önündeki basın açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı’na yürümek istedi. Öğretmenlere polis müdahale etti.

Basının görüntü alması engellenirken, ablukanın içerisinden, “Polis bize şiddet uyguluyor, kalkanlar şiddet görüntülenmesin diye havaya kaldırılıyor” sesleri yükseldi.

GÖZALTILAR VAR

Polis müdahalesi sonucu eylemde gözaltıların olduğu öğrenildi.

Bir öğretmen annesi, öğretmenin ters kelepçeyle gözaltına alındığı sırada yanında yer aldı. Anne, çocuğunun gözaltına alınmasına karşı polislere gözyaşı döktü.

NE OLMUŞTU? 

Sendika tarafından daha önce yapılan açıklamada, "Bizim tek istediğimiz; insanca yaşayabileceğimiz bir taban maaş düzenlemesi ve hakkı yenen arkadaşlarımızın işe başlamasıdır" denilmişti.

Açıklamada, "Siz patronları denetleyemiyorsanız yasayı çıkarın, sendika olarak biz onları denetlemesini çok iyi biliriz. Zaten üç senedir bu ülkede bakanlığın eksik bıraktığı her yere biz koşuyoruz; nerede hakkı yenen, şiddet gören, tacize uğrayan bir öğretmen varsa peşinden biz gidiyoruz! Bu mesele artık derhal çözülmeli, öğretmene hak ettiği taban ücret tanımlanmalıdır!" ifadeleri kullanılmıştı.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve mülakat mağduru öğretmenler, eylemleri kapsamında NATO Tedbirleri öncesinde açlık grevi başlatmıştı.

İlgili Konular: #Ankara #polis #öğretmen

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