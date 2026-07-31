Son dakika... Ankara'da ormanlık alanlara giriş yasağı uzatıldı: Bahçeler dâhil ateş yakılması yasaklandı!

Ankara Valiliği, artan orman yangını riski nedeniyle il genelinde uygulanan ormanlık alanlara giriş yasağı ile mevcut önleyici tedbirlerin 15 Ekim 2026 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Valilik, orman bitişiğindeki tarla, bağ, bahçe ve tüm açık alanlarda ateş yakılmasını yasaklarken, alınan tedbirlere uymayanlar hakkında adli ve idari işlem başlatılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz iklim koşulları ve aşırı sıcaklıkların orman yangını riskini en üst seviyeye çıkardığı, il genelinde meydana gelen yangınların büyük bölümünün ormana yakın kırsal alanlarda insan kaynaklı dikkatsizlik, anız, bağ ve bahçe temizliği amacıyla yakılan ateşlerden kaynaklandığı belirtildi.

15 EKİM'E KADAR UZATILDI

Bu nedenle, 22 Mayıs 2026 tarihli Valilik Genelgesi ile 30 Eylül 2026'ya kadar uygulanan ormanlık alanlara giriş yasağı ile diğer önleyici tedbirlerin bitiş tarihinin 15 Ekim 2026'ya uzatıldığı bildirildi.

Valilik, ilave tedbirler kapsamında il sınırları genelinde, zirai araziler, tarla, bağ, bahçe ve tüm açık alanlar dahil olmak üzere orman bitişiğindeki alanlarda her ne sebeple olursa olsun ateş yakılmasının ve ateşe neden olabilecek tüm faaliyetlerin yasaklandığını açıkladı.

Açıklamada, yangın riski taşıyan kırsal alanlar ile orman bitişiklerinin kolluk kuvvetleri, orman muhafaza ekipleri ve ilgili kurumlar tarafından kesintisiz gözetim altında tutulacağı, muhtarlıkların ise sorumluluk alanlarında ateş yakan kişileri takip ederek tespit edilen ihlalleri derhal kolluk kuvvetlerine bildireceği kaydedildi.

Açıklamada, alınan yasak ve tedbirlere uymayan kişiler hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin derhal başlatılacağı, meydana gelebilecek zararlar ile idari masrafların sorumlularından tahsil edileceği vurgulandı.

Valilik ayrıca, olası orman yangınlarının önlenebilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve sanayi kuruluşlarının da sorumluluk alanlarında gerekli tedbirleri alması, kaymakamlıklar, kolluk kuvvetleri, muhtarlıklar ve diğer görevlilerce sürecin yakından takip edilerek kurumlar arasında koordinasyon sağlanması çağrısında bulundu.