Son dakika... Ankara'daki NATO eyleminde gözaltına alınmışlardı: 3 TKP üyesi hakkında tutuklama istemi!

Türkiye Komünist Partisi (TKP), 5 Temmuz’da Ankara’da eylem yasaklarına karşın NATO karşıtı yürüyüş gerçekleştirmişti. Polis eyleme sert müdahale etmiş, sonucunda ise 139 kişi gözaltına alınmıştı.

Aynı gün ise, hastane işlemlerinin ardından müdahaleden kaynaklı kolunda ve/veya göğüs kafesinde kırık tespit edilen ile anjiyo olacak 5 yurttaş serbest bırakılmıştı.

GÖZALTI SÜRELERİ 1 GÜN UZATILMIŞTI

134 TKP’li yurttaş içinde avukat ve gazeteciler de vardı. TKP’li 3 avukatın ise, dün emniyet ifadelerinin ardından adliyeye çıkarılmadan serbest bırakılması, 131 TKP’li yurttaş hakkında da 1 günlük gözaltı sürelerinin uzatılması kararlaştırılmıştı.

118 YURTTAŞ SERBEST BIRAKILDI

Gözaltında bulunan 131 TKP’li yurttaş bugün saat 10.30’dan itibaren adliyeye getirildi. Savcılık ifadelerinin ardından 118 yurttaş serbest bırakılırken, 13 yurttaş ise tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

13 yurttaştan 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3'ü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

DİĞER GÖZALTILARDA EMNİYET İŞLEMİ BAŞLADI

TKP’li yurttaşların yanı sıra 7 Temmuz’da TİP, EMEP, EHP, Devrim Partisi, Halkevleri, Öğrenci Kolektifleri, Kurtuluş Parkı ve Dikmen’de eşgüdümlü olarak eylem planlamıştı. Polis eylemleri sert müdahale ile bastırırken, toplam 73 yurttaş gözaltına alınmıştı.

Söz konusu yurttaşların da emniyet işlemlerine başlandığı, bu kapsamda 37 yurttaşın bulunduğu karakoldan emniyete sevk edildiği öğrenildi. 73 yurttaşın emniyet işlemlerinin bugün tamamlanması ve yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.