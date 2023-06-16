Son Dakika: Ankara'da tarım ilacı faciası: 2 ölü, 1 yaralı

Yayınlanma: 16.06.2023 - 12:18

Güncelleme: 16.06.2023 - 12:33

Ankara Valisi Vasip Şahin: "Ankara'da iki vatandaşımız böcek ilaçlamasından kaynaklı zehirlenmeden dolayı hayatını kaybetti. Bir vatandaşımız da ağır yaralandı."

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