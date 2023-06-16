Son Dakika: Ankara'da tarım ilacı faciası: 2 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi... Ankara'nın Keçiören ilçesinde tarım ilacından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti, zehirlenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ankara Valisi Vasip Şahin: "Ankara'da iki vatandaşımız böcek ilaçlamasından kaynaklı zehirlenmeden dolayı hayatını kaybetti. Bir vatandaşımız da ağır yaralandı."
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