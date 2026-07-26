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Son dakika... Antalya Manavgat'ta otomobil uçurumdan yuvarlandı: 5 kişi hayatını kaybetti

Son dakika... Antalya Manavgat'ta otomobil uçurumdan yuvarlandı: 5 kişi hayatını kaybetti

26.07.2026 11:57:00
Güncellenme:
AA
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Son dakika... Antalya Manavgat'ta otomobil uçurumdan yuvarlandı: 5 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan otomobilde 5 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, yaralılardan birinin hamile olduğunu belirtti.
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi.

Taşağıl-Derebucak Yolu Beydiğin Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil, uçuruma yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Uçuruma inen ekipler, otomobildeki 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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ANTALYA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Antalya Valisi Hulusi Şahin kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, otomobilde 7 kişinin bulunduğunu ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Şahin, yaralı 2 kişiden birisinin hamile olduğunu, ekiplerin kaza yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

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