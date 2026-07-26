Son dakika... Antalya Manavgat'ta otomobil uçurumdan yuvarlandı: 5 kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi.
Taşağıl-Derebucak Yolu Beydiğin Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil, uçuruma yuvarlandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Uçuruma inen ekipler, otomobildeki 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
ANTALYA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA
Antalya Valisi Hulusi Şahin kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, otomobilde 7 kişinin bulunduğunu ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Şahin, yaralı 2 kişiden birisinin hamile olduğunu, ekiplerin kaza yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.