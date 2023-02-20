Son dakika... Antalya Valiliği, 'deniz kıyısı' uyarısını kaldırdı
Son dakika haberi... Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın deniz kıyısından uzak durması önemle rica olunur." denildi. Uyarı bir süre sonra kaldırıldı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Şu anda bir sıkıntı yok. Bize ulaşan bir tsunami gibi bir sorunumuz yok. Ben sahil tarafındayım. Belki Sayın Vali uyarmak için söylemiş olabilir. Vali ile görüşeceğim." açıklamasında bulundu.
UYARI KALDIRILDI
Antalya Valiliği, deniz kıyısından uzaklaşma uyarını kaldırdı.
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