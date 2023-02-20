Son dakika... Antalya Valiliği, 'deniz kıyısı' uyarısını kaldırdı

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 21:40

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 22:03

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Şu anda bir sıkıntı yok. Bize ulaşan bir tsunami gibi bir sorunumuz yok. Ben sahil tarafındayım. Belki Sayın Vali uyarmak için söylemiş olabilir. Vali ile görüşeceğim." açıklamasında bulundu.

UYARI KALDIRILDI

Antalya Valiliği, deniz kıyısından uzaklaşma uyarını kaldırdı.