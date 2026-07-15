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Son Dakika... Arnavutköy'de bir fabrikada yangın çıktı

Son Dakika... Arnavutköy'de bir fabrikada yangın çıktı

15.07.2026 11:08:00
Güncellenme:
DHA
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Son Dakika... Arnavutköy'de bir fabrikada yangın çıktı

Arnavutköy'de sünger fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki başka fabrikaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
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Yangın, saat 10.30 sıralarında Mavigöl Mahallesi Abdullah Gül Caddesi'nde bulunan sünger fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, bitişikteki başka bir fabrikaya da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis, zabıta, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

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CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Müdahale sırasında Abdullah Gül Caddesi trafiğe kapatıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma ve müdahale çalışmaları sürüyor.

İlgili Konular: #Yangın #fabrika #Arnavutköy

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