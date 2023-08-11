Son dakika... Arnavutköy'de 4 katlı fabrikada yangın!

Son dakika haberi... Arnavutköy, Akpınar Sanayi Bölgesi’nde bulunan 4 katlı fabrikada sabaha karşı yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

DHA
Yayınlanma: 11.08.2023 - 07:02
Son dakika... Arnavutköy'de 4 katlı fabrikada yangın!
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Arnavutköy Akpınar Sanayi Bölgesi’nde bulunan 5 bin metrekare alana kurulu 4 katlı cam üretim fabrikasında büyük bir yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin dört bir yandan söndürme çalışmaları sürüyor. Yangında ölü ve yaralı bulunmuyor.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Yangın, saat 05.00 sıralarında Arnavutköy Yassıören Mahallesi, Bayındır Caddesi, Akpınar Sanayi Bölgesi içinde bulunan 5 bin metrekare alana kurulu 4 katlı cam üretim fabrikasında meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, giriş katı matbaa, üst katları ise cam üretim fabrikası olarak işletilen binanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

İçten alev alev yanan binaya itfaiye ekiplerinin dört bir yandan müdahalesi sürerken jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Alev alev yanan binadan işçiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken ölü ve yaralının olmadığı öğrenildi.

Yangına İstanbul’un birçok ilçesinden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.


Arnavutköy fabrika itfaiye Yangın

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