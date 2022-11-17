Son Dakika: Arnavutluk Mahkemesi'nden Fatih Özer kararı
Son dakika haberi... Arnavutluk Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesine karar verdi.
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