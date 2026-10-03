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Son dakika... Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş gözaltına alındı

Son dakika... Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş gözaltına alındı

3.10.2026 08:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika... Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş gözaltına alındı

Son dakika haberi... Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, CHP listesinden seçilen 6 belediye meclis üyesinin AKP’ye geçmesinin ardından yaptığı “seçmen iradesine müdahale” açıklamasından iki gün sonra gözaltına alındı. Güneş ile birlikte 13 kişinin daha gözaltına alındığı aktarıldı.
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Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, bu sabah gözaltına alındı. Güneş’in gözaltına alınması, CHP listesinden seçilen 6 belediye meclis üyesinin AKP’ye geçmesinin ardından Ataşehir’de yaşanan siyasi hareketliliğin hemen sonrasında geldi.

Güneş ile birlikte 13 kişinin daha gözaltına alındığı kaydedildi.

SEÇİMİ 8 OY FARKLA KAZANMIŞTI

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in yaklaşık 6 ay önce gerçekleştirilen bir operasyon kapsamında tutuklanmasının ardından belediyede başkan vekilliği seçimine gidilmişti. 30 Nisan’da yapılan seçimde CHP’li Murat Güneş, rakibinden 8 oy fazla alarak toplam 22 oyla başkan vekilliği görevine seçilmişti.

6 MECLİS ÜYESİ AKP'YE GEÇMİŞTİ

Ataşehir’de önceki gün CHP listesinden seçilen 6 belediye meclis üyesinin AKP’ye geçmesi, belediye meclisindeki siyasi dengeleri yeniden gündeme getirdi.

Başkan Vekili Güneş ise, söz konusu geçişlerin ardından yaptığı açıklamada, Ataşehir’de seçmen iradesine yönelik müdahaleleri yakından takip ettiklerini belirterek, belediye yönetiminin görev başında olduğunu vurgulamıştı.

Güneş açıklamasında, “Ataşehir’de seçmen iradesine yönelik müdahaleleri yakından takip ediyoruz. Ataşehir’in geleceğine Ataşehir halkı karar verir. 18 Meclis üyemizle beraber görevimizin başındayız” ifadelerini kullanmıştı.

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