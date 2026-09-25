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Son Dakika... AYM önündeki eylemde hareketli anlar: Emekli yurttaş intihar girişiminde bulundu!

Son Dakika... AYM önündeki eylemde hareketli anlar: Emekli yurttaş intihar girişiminde bulundu!

25.09.2026 15:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son Dakika... AYM önündeki eylemde hareketli anlar: Emekli yurttaş intihar girişiminde bulundu!

Son dakika gelişmesi... Ankara’da emeklilerin Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde düzenlediği eylem sırasında emekli olduğu belirtilen bir kişi intihar girişiminde bulundu. Emekli polis memuru olduğu belirtilen kişinin sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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Ankara’da emeklilerin Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde düzenlediği eylem sırasında bir kişi, "Emekliyim. Geçinemiyorum. Gelinim işsiz, damadım işsiz" dedikten sonra intihar girişiminde bulundu.

Olayın ardından bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

EMEKLİ POLİS MEMURU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre intihar girişiminde bulunan kişinin emekli polis memuru olduğu belirtilirken, sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

EMEKLİ DERNEKLERİNDEN AÇIKLAMA

Yaşanan olay sonrasında emekli dernekleri, yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef elim olay dolayısıyla basın açıklamamızı burada sonlandırıyoruz. Gerçekten çok üzgünüz. Emeklilerin yaşadığı durumun acı bir örneği ile karşılaştık. Basın açıklamamız burada sonlanmıştır arkadaşlar."

İlgili Konular: #Ankara #Emekli #İntihar girişimi