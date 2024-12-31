Son dakika... Bağcılar'da yolcu otobüsünde yangın!
Son dakika gelişmesi... İstanbul Bağcılar'da yolcu otobüsünde alevler yükseldi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Bağcılar TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsünde yangın çıktı.
Otobüsten dumanların yükseldiğini gören şoför, aracı durdurdu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Etiketler: #bağcılar #yolcu otobüsü #Yangın
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