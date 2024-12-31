Son dakika... Bağcılar'da yolcu otobüsünde yangın!

Son dakika gelişmesi... İstanbul Bağcılar'da yolcu otobüsünde alevler yükseldi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Son dakika... Bağcılar'da yolcu otobüsünde yangın!
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DHA
Yayınlanma: 31.12.2024 - 09:51

Bağcılar TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsünde yangın çıktı.

Otobüsten dumanların yükseldiğini gören şoför, aracı durdurdu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

 

 

 


Etiketler: #bağcılar #yolcu otobüsü #Yangın

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