Son Dakika... Bakan Akın Gürlek duyurdu: Vize randevularına yönelik 6 ilde operasyon!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren bazı kişi ve şirketlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir’de 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen iki ayrı soruşturmada, şüphelilerin konsolosluklar ile yetkili aracı kurumların çevrim içi randevu sistemlerine “bot” olarak adlandırılan yazılımlar aracılığıyla eriştiği öne sürüldü.

RANDEVULARIN TOPLU ŞEKİLDE ALINDIĞI İDDİASI

Başsavcılığın açıklamasına göre, söz konusu yazılımlar üzerinden randevuların toplu biçimde alındığı ve bu nedenle vatandaşların doğrudan randevu almasının sistematik olarak zorlaştırıldığı iddia edildi.

Şüphelilerin ayrıca belirli sürelerde vize ya da randevu temin etme garantisi vererek “yazılım”, “danışmanlık” ve “hizmet bedeli” adı altında para tahsil ettiği; taahhüt edilen hizmetin sunulmaması halinde ise ücret iadelerinin yapılmadığı öne sürüldü.

KİŞİSEL VERİLERİN BOT SİSTEMLERİNE AKTARILDIĞI İDDİASI

Soruşturmada, başvuru sahiplerine ait kişisel verilerin otomatik yazılımlara aktarıldığı ve faaliyetlerden elde edildiği değerlendirilen gelirlerin çeşitli kişi ve şirket hesapları üzerinden transfer edildiği iddiaları da araştırılıyor.

63 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

49 şüphelinin yakalanması ve delillerin ele geçirilmesi amacıyla 11 Ağustos 2026’da İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir’de toplam 63 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde arama, el koyma ve dijital inceleme işlemleri gerçekleştirildi.

2,8 MİLYAR TL’Yİ AŞAN PARA HAREKETİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan mali analizlerde, Ocak 2024-Temmuz 2026 döneminde soruşturmaya konu şirket yapılanmalarına ait hesaplarda toplam 2 milyar 841 milyon 220 bin 35 TL brüt para hareketi bulunduğu tespit edildi.

Aynı dönemde 41 bini aşkın kişiden yaklaşık 918,4 milyon TL tahsil edildiği belirtildi.

ŞAHSİ HESAPLARA TAHSİLAT İDDİASI

Tahsilatların önemli bölümünün şirket hesapları yerine şirket ortakları ve çalışanlarına ait şahsi hesaplarda toplandığı öne sürüldü.

Şirketlerin farklı vize markaları altında faaliyet yürüttüğü, hesaplarda yoğun nakit, kripto varlık ve kıymetli maden hareketleri bulunduğu da tespitler arasında yer aldı.

Bazı mağdurlardan ise 500 bin TL’ye varan tutarlarda para tahsil edildiği belirlendi.

SORUŞTURMA GENİŞLEYEBİLİR

Yakalanan şüpheliler hakkındaki adli işlemler ile el konulan dijital materyal ve belgeler üzerindeki incelemeler sürüyor.

Başsavcılık, elde edilecek yeni deliller doğrultusunda soruşturmaların genişletilebileceğini bildirdi.