Son Dakika... Bakan Gürlek'ten Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına ilişkin açıklama!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmaya dair son durumu paylaştı.

Soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında işlem yapıldığını belirten Gürlek, bunlardan 27'sinin gözaltına alındığını, 19'unun tutuklandığını, 8'i hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı. Diğer 2 şüphelinin ise başka dosyalardan cezaevinde tutuklu bulunduğunu ifade etti.

29 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Bakan Gürlek, soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında adli işlem yürütüldüğünü belirterek, "27 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 19'u tutuklanmış, 8'i hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Diğer 2 şüpheli ise cezaevinde tutuklu bulunmaktadır" dedi.

FETÖ BAĞLANTILARI DA İNCELENİYOR

Gürlek, soruşturma dosyasında yalnızca şüphelilerin eylemlerinin değil, olası örgütsel bağlantılarının da ayrıntılı şekilde değerlendirildiğini söyledi.

Bakan Gürlek, dosyada FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına, örgütsel irtibatlara, 15 Temmuz darbe girişiminin firari sanıklarından Adil Öksüz ile bağlantılara, ByLock yazışmalarına ve çok sayıda şüphelinin geçmişte FETÖ kapsamında işlem görmüş olmasına ilişkin hususların titizlikle incelendiğini kaydetti.