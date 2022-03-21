Son Dakika: Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması
AKP Şanlıurfa İl Danışma Meclisi'nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla ilgili bir sıkıntımız var, aşıyoruz, aşacağız" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AKP Şanlıurfa İl Danışma Meclisi'nde konuşuyor.
Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:
"Savaş var Karadeniz'de. Bize diyorlar ki ne yapacaksınız, bu işin üstesinden nasıl geleceksiniz? Diyoruz ki 2 yıl önce, 20 yıl önce nasıl yola çıkarken zorlukların üstünden bu milletle ve dava arkadaşlarımızla geleceğiz dediysek şimdi de aynı şeyleri yapıyoruz.
Enflasyonla ilgili bir sıkıntımız var hiç merak etmeyin aşıyoruz, aşacağız. Türkiye ekonomisini faiz-kur kıskacından çıkardık ve ülkeyi öngörülebilir istikrarlı bir şekilde yöneten dirayetli liderimizle birlikte koşuyor ve yorulmadan bütün sorunların üstesinden geliyoruz. Bu gurur tablosu hepimizin, Türkiye'nin.
Sosyal medyada yalan haberleri yayanlar, onlar karamsarlıklarıyla kalsınlar, birbirlerini yemeye devam etsinler, bu ülke kötümserlere rağmen güçlenerek 21. yüzyıla damgasını vuruyor. Hükümetlerimizin uyguladığı her politikayla bu ülke sorunları üzerinden geliyor."
"KİMSEYİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"
"Kimseyi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Hiç kimse bu ülkenin yatırımcısına girişimcisine engel koyamaz. Önümüzü kapatacak her türlü bürokratik engelin üzerine gideceğiz."
"Türkiye, dünyanın en önemli en güçlü ve masada olan ülkelerinden. Daha ne istiyoruz?"
AYRINTILAR GELİYOR...
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