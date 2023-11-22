Son dakika... Bakan Yerlikaya açıkladı: Ereğli 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi

Yayınlanma: 22.11.2023 - 15:50

Güncelleme: 22.11.2023 - 16:07

İçişleri Bakanı Yerlikaya, heyelan ve selden etkilenen Ereğli ilçesinin bugün itibarıyla Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

Yerlikaya, "Bugün itibarıyla Karadeniz Ereğli ilçemiz Genel Hayatı Etkili Afet Bölgesi ilan edildi. 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve 11 vatandaşımızın da kayıp olduğu Karadeniz Ereğli’sinde AFAD Gönüllülerimiz sokakları temizliyor, su basan iş yeri ve evlerde hayatın normale dönmesi için canla başla çalışıyor" dedi.

Zonguldak ilimizde 19 Kasım Pazar günü yaşanan kuvvetli yağışlar sonucu Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen heyelan ve sel afetleri nedeniyle:



??Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapılan tespitlere göre 133 çatı uçması tespit edildi.

??Defterdarlık… pic.twitter.com/NIsXLrvW6a — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 22, 2023

11 MÜRETTEBATA HALA ULAŞILAMADI

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 19 Kasım günü yaşanan kuvvetli fırtına ve yağışın ardından batan Kafkametler adlı Türk Gemi’nin 11 mürettebatına halen ulaşılamadı.

Havadan, karadan ve denizden arama kurtarma çalışmaları devam ederken ilçe geneli de yaşanan afetten büyük oranda etkilendi. Yağışla birlikte oluşan sel suları ilçedeki birçok işyerine girerek maddi zarara sebep oldu.

İlçenin afet bölgesi ilan edilmesine ilişkin çalışmalar tamamlandı. Yerlikaya, bugün itibarıyla Ereğli'nin afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu.