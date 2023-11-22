Son dakika... Bakan Yerlikaya açıkladı: Ereğli 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Yerlikaya Karadeniz Ereğli ilçesinin bugün itibarıyla Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.11.2023 - 15:50
Son dakika... Bakan Yerlikaya açıkladı: Ereğli 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, heyelan ve selden etkilenen Ereğli ilçesinin bugün itibarıyla Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

Yerlikaya, "Bugün itibarıyla Karadeniz Ereğli ilçemiz Genel Hayatı Etkili Afet Bölgesi ilan edildi. 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve 11 vatandaşımızın da kayıp olduğu Karadeniz Ereğli’sinde AFAD Gönüllülerimiz sokakları temizliyor, su basan iş yeri ve evlerde hayatın normale dönmesi için canla başla çalışıyor" dedi.

11 MÜRETTEBATA HALA ULAŞILAMADI

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 19 Kasım günü yaşanan kuvvetli fırtına ve yağışın ardından batan Kafkametler adlı Türk Gemi’nin 11 mürettebatına halen ulaşılamadı.

Havadan, karadan ve denizden arama kurtarma çalışmaları devam ederken ilçe geneli de yaşanan afetten büyük oranda etkilendi. Yağışla birlikte oluşan sel suları ilçedeki birçok işyerine girerek maddi zarara sebep oldu. 

İlçenin afet bölgesi ilan edilmesine ilişkin çalışmalar tamamlandı. Yerlikaya, bugün itibarıyla Ereğli'nin afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu.


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