Son dakika... Bakırköy Adliyesi yakınlarında silah sesleri! Yaralılar var

Son dakika... Bakırköy Adliyesi yakınlarında bir bankanın önünde motosikletli bir şahsın silahlı saldırısı sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 13:14
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Bakırköy Adliyesi yakınlarındaki bir bankanın önünde motosikletli bir kişi silahlı saldırıda bulundu. Saldırı sonucu 3 kişi yaralandı.

Saldırının ardından polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor. 


Bakırköy Adliyesi silahlı saldırı

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