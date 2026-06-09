Son Dakika... Barış Boyun suç örgütüne operasyon: 45 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul başta olmak üzere yurt içinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren organize silahlı suç örgütüne yönelik bugüne kadar yaklaşık 700 şüpheli hakkında işlem yapılırken haklarında iddianame düzenlenerek kamu davası açıldı.

54 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturmanın devamında, suç örgütü mensuplarının faaliyetlerini sürdürdüklerinin tespit edilmesi üzerine çalışmalara devam edildi.

Soruşturmada, örgüt liderinin eşi ile bazı örgüt mensuplarının tahliye edileceği bilgisi üzerine ceza infaz kurumuna giderek karşılama yaptıkları, nitelikli yağma olayına karıştıkları, gözaltına alınan şüphelilerin emniyette ifade vermemeleri için baskı kurup tehditte bulundukları belirlendi. Ayrıca örgütten temin edilen paraların cezaevindeki örgüt mensuplarına dağıtıldığı, şüphelilerin ifade vermelerinin engellendiği ya da gerçeğe aykırı ifade vermelerinin sağlandığı iddia edildi. Bu kapsamda aralarında 6 avukatın da bulunduğu toplam 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli olmak üzere Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa'da toplam 113 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

45 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlarda 45 şüpheli gözaltına alındı. Firari durumda bulunan 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.