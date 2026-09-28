Son Dakika... Barış Pehlivan skandalı ortaya çıkarmıştı... Fon soruşturmasında çarpıcı gelişme: Bakan Yardımcısı'nın damadı aranıyor!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında Destek Holding ve Özata Denizcilik ile bağlantılı 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İlk aşamada şüphelilerden 6'sının yakalandığı açıklanırken, daha sonra Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Somay'ın da gözaltına alınmasıyla sayı 8'e yükseldi.

Hakkında yakalama kararı bulunan İskender Balcı'nın ise firari olduğu bildirildi.

AKAYOĞLU DA GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılığın açıklamasına göre Özata Denizcilik Sanayi Ticaret A.Ş. yetkilisi Altuğ Kantarcı ile Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun ve Ali Çil yakalandı.

Gözaltına alınanlar arasında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü ve bankanın kurucu ortaklarından Özgür Akayoğlu da bulunuyor.

Akayoğlu, 2021 yılında 300 milyon TL sermayeyle üç ortaklı olarak kurulan Destek Yatırım Bankası'nın kurucu ortakları arasında yer alıyor.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında;

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Destek Holding ve Özata Denizcilik paylarındaki işlemlere yönelik piyasa dolandırıcılığı gerçekleştiği tespit edilmiştir.

Bu kapsamda daha önce söz konusu şirketlerin sahipleri olan Altunç Kumova ve Özdemir Ataseven gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanmıştır.

Destek Holding ve Özata Denizcilik şirketinin yönetim kurulu üyeleri hakkında ayrıca işlem yapılmıştır. Tespiti yapılan şüphelilerden Altuğ KANTARCI, Özgür AKAYOĞLU, Kerim TOSUN, Nuray ELMASTAŞ, Azize Binnur TOSUN, Ali ÇİL yakalanmıştır. Firar durumda olan Tuğba Hicran ATASEVEN, Duygu SOMAY, İskender BALCI hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GÖZALTI SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Başsavcılık daha sonra ilk açıklamada firari olduğu belirtilen Tuğba Hicran Ataseven ile Duygu Somay'ın da yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Böylece hakkında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 8'i yakalanmış oldu. İskender Balcı hakkındaki yakalama kararının ise sürdüğü belirtildi.

GAZETEMİZ YAZARI BARIŞ PEHLİVAN BİR GÜN ÖNCE ORTAYA ÇIKARMIŞTI!

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Başsavcılığın açıklamasından bir gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İskender Balcı'nın Özata Denizcilik Yönetim Kurulu'ndan kısa süre önce istifa ettiğini ortaya çıkarmıştı.

Bir skandalı da ben ifşa edeyim.

AKP kurmayının vurgunla suçlandığı ve patronları tutuklananÖzata Denizcilik’in yönetiminde çok kısa süre önce bir değişim yaşandı. Tesadüfe bakın ki, şirketin yönetim kurulu üyesi İskender Balcı birdenbire istifa etti.

Sanki, filikaya binip… pic.twitter.com/U5JPLOeqzN — Barış Pehlivan (@barispehlivan) September 27, 2026

Pehlivan paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir skandalı da ben ifşa edeyim. AKP kurmayının vurgunla suçlandığı ve patronları tutuklanan Özata Denizcilik’in yönetiminde çok kısa süre önce bir değişim yaşandı. Tesadüfe bakın ki, şirketin yönetim kurulu üyesi İskender Balcı birdenbire istifa etti. Sanki, filikaya binip gemiyi terk etme gibi… Tıpkı hisselerini satıp milyar kazanan Fatma Betül Sayan Kaya gibi…

Peki, kim bu İskender Balcı? Yazayım: Osman Çelik’in damadı. Osman Çelik mi kim? Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı!

Gördünüz mü? Memleketin hazinesini emanet ettiğimiz insanların pek ‘akıllı’ damatları nerelerden çıkıyor?

Sahi, Mehmet Şimşek yardımcısına ‘bu ne iş’ diye soracak mı?"

Başsavcılığın bugün yaptığı açıklamada ise Pehlivan'ın bir gün önce dikkat çektiği Balcı hakkında yakalama kararı bulunduğu ve Balcı'nın firari olduğu açıklandı.

BANKANIN SAHİBİ DAHA ÖNCE TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında Destek Yatırım Bankası'nın sahibi Altunç Kumova da 17 Eylül'de gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kumova'nın savcılık ifadesinde fonlarla ilgili olağan dışı hareketlilik fark ettiklerini söylediği aktarılmıştı.

Kumova, şirket değerinin 1 trilyon 300 milyar liraya ulaşmasındaki anormalliği fark ettiğini ancak bu durum karşısında ne yapacağını bilmediğini ifade etmişti.

SPK'DEN ÖZATA DENİZCİLİK İŞLEMLERİ İÇİN SUÇ DUYURUSU

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZATD) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik incelemesinin ardından 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar vermişti.

SPK, aralarında Emre Tezmen ve Kerem Alkin'in de bulunduğu kişiler hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunmuştu.

Kurul ayrıca, haklarında suç duyurusu kararı verilen kişilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmeleri için 500 bin TL'den az olmamak üzere elde ettikleri veya elde edilmesine neden oldukları menfaatin iki katı tutarındaki parayı Hazine'ye ödemeleri gerektiğini açıklamıştı.

SORUŞTURMADA DAHA ÖNCE 51 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temini talep edilmişti.

Şirket yöneticilerinin 2024'ten bugüne gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile para giriş ve çıkışlarının Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

Soruşturmanın önceki aşamalarında aralarında şirket ve portföy yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı ve tutuklama kararları verilmiş, tutuklananların sayısı 51'e ulaşmıştı.

Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener ile birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de daha sonra gözaltına alınmıştı.