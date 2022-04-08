Son Dakika: Başakşehir'de Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı

Başakşehir’de İSTEKS Sanayi Sitesi’nde bulunan binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İHA
08 Nisan 2022 Cuma, 13:21
Son Dakika: Başakşehir'de Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
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Başakşehir İSTEKS Sanayi Sitesi’nde bulunan 3 katlı bir işyerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürerken, işyerinde doğalgaz borularının üretildiği kaydedildi.

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