Son Dakika: Başakşehir'de Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı

08 Nisan 2022 Cuma, 13:21

Başakşehir İSTEKS Sanayi Sitesi’nde bulunan 3 katlı bir işyerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürerken, işyerinde doğalgaz borularının üretildiği kaydedildi.

Ayrıntılar geliyor...