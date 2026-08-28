Son Dakika... Başsavcılık açıkladı: FETÖ hükümlüsü Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz gözaltına alındı

Başsavcılık, “FETÖ” hükümlüsü Kemal Batmaz’ın kızı Esma Batmaz’ın yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığını duyurdu.

Açıklamada, operasyonun örgütün güncel faaliyetlerinin “deşifre edilmesine” yönelik çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Aramalarda çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği ve materyaller üzerindeki incelemelerin devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan KHK ile ihraç edilen tutuklu Bilal Köseoğlu’nun kızı Hilal Köseoğlu’nun da gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda; 28/08/2026 günü saat: 05.45’te Muğla (1 adreste), İstanbul (3 adreste) arama el koyma işlemleri icra edilmiş olmakla; Akıncı Üssü'nde yakalanan Kemal BATMAZ’ın kızı Esma BATMAZ İstanbul’da yapılan aramalarda, Ankara Adliyesi'nde Hakim/Savcı olarak çalışırken KHK ile ihraç edilen ve halihazırda Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Bilal KÖSEOĞLU’nun kızı Hilal KÖSEOĞLU Muğla’da yapılan aramalarda yakalanmıştır.

Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiş olup, tasnif ve inceleme işlemleri sürmektedir. 2016 yılından bu yana yurt dışında olduğu tespit edilen Yakup AYKIN ve 2026 yılı Temmuz ayında yurt dışına çıkış kaydı bulunan Sami YILMAZ hakkında yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam etmektedir."