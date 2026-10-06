Son dakika... Bayraklı Belediyesi’ne operasyon: Eski Başkan Serdar Sandal hakkında da gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayraklı Belediyesi iştirak şirketi BAYBEL A.Ş.'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ile CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin'in de bulunduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 46 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Operasyona ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yürütülen müşterek çalışmalar kapsamında;

Önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar SANDAL’ın liderliğinde hareket ettiği değerlendirilen yapılanmaya yönelik yürütülen soruşturmada, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak”, “Rüşvet” ve “İhaleye Fesat Karıştırmak” suçlarına ilişkin deliller elde edilmesi üzerine operasyon kararı alınmıştır.

Soruşturma kapsamında; Sayıştay raporları, MASAK raporları, yapılan teknik ve fiziki çalışmalar, elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda, aralarında önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı, belediye ve belediye şirketlerinde görev yapmış yöneticiler ile çalışanlar ve çeşitli şirketlerin yetkili ve sahiplerinin de bulunduğu toplam 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilerek 45 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Şüphelilerin yakalanmasına, adreslerde arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Soruşturma, maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir."

GÖZALTINA ALINAN ESKİ BAŞKAN SANDAL'DAN İLK GÖRÜNTÜ

Öte yandan önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdal Sandal'ın gözaltına alındıktan sonra ilk görüntüsü ortaya çıktı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler şöyle:

1. Serdar SANDAL (Önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı) (Emekli)

2. Didem GÜLTEKİN (Bayraklı CHP İlçe Başkanı- Bayraklı Belediyesi'nde Eğitim Yöneticisi)

3. Mehmet Cengiz SARIOĞLU (Yeni Parti Bayraklı Meclis Üyesi-Baybel Eski Yönetim Kurulu Başkanı)

4. Hakkı Can ÖZLÜ (Karşıyaka Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü)

5. Erdal KOZAN (Baybel A.Ş. İdari İşler Müdürü, Baybel A.Ş.'de Kurumsal Eğitmen)

6. Doğu Cem GÜMÜŞ (Goartx Firma Sahibi)

7. Hulusi BAŞARAN (Baybel A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi)

8. ⁠Ahmet ACAR (İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığında Şube Müdürü)

9. ⁠Osman Çağrı ŞAHİN (İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığında Şube Müdürü)

10. Irmak ÖZKESKİN BOSTANCI (Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri San. Tic. A.Ş. Avukat)

11. Rahşan Eylem EMİR NAZCAN (Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi satın alma sorumlusu)

12. İnan ACAR (Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi depo sorumlusu)

13. Gamze Fırat KARATAŞ (Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Muhasebe elemanı)

14. Rukiye DUMAN (Baybel A.Ş Muhasebe elemanı)

15. Nur ATEŞ (Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi muhasebe elemanı)

16. Cem ÇINAR (Bayraklı Belediye/Fotoğrafçı)

17. Şehriban AKI (Bayraklı Belediye Başkanlığında eğitmen)

18. Buket CEYLAN (Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi halkla ilişkiler görevlisi)

19. Firdevs ŞEKERCİ (Bayraklı Belediyesinde Şef)

20. Özlem YÜKSEL (Güzelbahçe Belediyesi Personel Ltd. Şti. Beden İşçisi)

21. Osman AKSEKİ (Baybel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yrd) (Emekli)

22. Levent ÖLÇER (Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı) (Emekli)

23. Ertuğrul CİVELEK (Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) (Emekli)

24. Yusuf METİN (Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu üyesi) (Emekli)

25. Binali BİNGÖL (Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu üyesi) (Emekli)

26. Gaffar AKKEL (Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Harcama Yetkilisi) (Emekli)

27. Tufan EKER (Baybel A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, eski ESOT genel müdür yardımcısı) (Emekli)

28. Hatice TATLI (Baybel A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Emekli öğretmen)

29. Yağız SANDAL (Önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar SANDAL’ın oğlu)

30. Halil ULUSAL (Berk ULUSAL’ın kardeşi)

31. Güngör ÖZER (Gaffar AKKEL’in eski eşi)

32. Erman PEKER (Pulse Finansal Tek. Ve Danışmanlık A.Ş. Genel Müdür eylem tarihinde Q Yatırım isimli firmada Genel Müdür)

33. Muzaffer Armağan SARAÇOĞLU (DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. Genel Müdür eylem tarihinde Q Yatırım isimli firmada Genel Müdür Yardımcısı)

34. Veysel Vafı DARGA (Sirius Firma Sahibi/ortağı)

35. Kadriye Dilek TEMUR (Sirius Firma Sahibi/ortağı)

36. Esengül ÖZKIR (Sirius Firma Sahibi/ortağı)

37. Nuray DEMİRKAYA GÜNEŞ (Ephesus Firma ortağı/sahibi)

38. Sinan DEMİRKAYA (Ephesus Firma ortağı/sahibi)

39. Sezen AÇIKGÖZ (Radika Zeytinyağlı Ev Yemekleri isimli firma sahibi)

40. Murat YILMAZ (Onset Firma Sahibi. 2019 yılında İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü’nden Emekli Polis Memuru)

41. Şahidi Ramazan ÖZGÜR (Meldor Firma Sahibi)

42. Soner GÜMÜŞ (Procom Aliminyum Firma sahibi)

43. Aziz PAZARLIOĞLU (Kubilay Dijital firma sahibi)

44. Şahin AÇIKGÖZ (Radika Zeytinyağlı Ev Yemekleri isimli firma sahibi Sezen AÇIKGÖZ’ün eşi)

45. Mehmet Fatih ERKUT (Toreksan Reklam firma sahibi)

46. Neslihan SIRIK (Uzmanlar Demir isimli firma sahibi)

Hakkında gözaltı kararı bulunan önceki dönemin Baybel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Berk Ulusal ile 2025 yılından bu yana Bayraklı Belediyesi'nde kameraman olarak görev yapan Ferdi Filiz'in adreslerinde bulunamadığı aktarıldı.