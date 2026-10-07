Son Dakika... Berna Laçin hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan soruşturma başlatıldı: Gözaltına alındı, evinde arama yapıldığını duyurdu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Berna Laçin’in sosyal medya hesabından yaptığı “İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!” şeklindeki paylaşım üzerine, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçu kapsamında soruşturma başlattı.



Laçin'in paylaşımı şu şekilde:

İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma! — berna lacin🌟 (@bernalacin35_5) October 7, 2026

BERNA LAÇİN'DEN AÇIKLAMA

Berna Laçin'den açıklama geldi. Usta oyuncu hakkında açılan soruşturmaya dair sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.



Daha önceki paylaşımını alıntılayan Laçin şu ifadeleri kullandı:

"'Bunu attım, sonra çorbayı ocağa koydum, yazmamın üstünden 1 saat geçmeden halkı kim ve düşmanlığa sevk etme suçu ile ilgili soruşturma açıldı' dedi gazeteci bir arkadaş.

Açıkçası yalan haberdir diye varsayıyorum.

1 saat içinde kim ne okudu da kin ve düşmanlığa sevkoldu da ne olay oldu da konu savcılığa gitti de soruşturma başladı değil mi?

Mantıklı değil yani vardır bir hata herhalde."

EVİNDE ARAMA YAPILIYOR

Laçin yaptığı ikinci bir açıklamada evinde arama yapıldığını duyurdu. Laçin "Gözaltına almaya geldiler ve evimde arama yapıyorlar, ne olduğu anlayamadım" diye yazdı.

Avukatı Uğur Poyraz şu bilgileri aktardı:

"Müvekkilem Berna Laçin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine gözaltına alınmış olup yarın Anadolu Adliyesi'nde SEGBİS'le ifade verecektir."

CHP'den istifa ederek bağımsız kalan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 30 Eylül'deki sürpriz ziyaretinin ardından bugün AKP'ye katıldı. Tugay’ın trasferiyle AKP, kendi tarihinde ilk kez İzmir’de yerel iktidar konumuna geldi.