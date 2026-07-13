Son dakika... Beykoz Belediyesi Davası'nda yeni gelişme: İş insanı Uğur İnci tahliye edildi

Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlamarından 4'ü tutuklu 26 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Beykoz Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dönemin Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman tarafından Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 21 belediye çalışanı hakkında "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmişti.

67 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

27 Şubat'ta gözaltına alınan Köseler ve diğer isimlerle birlikte dosyadaki şüpheli sayısı 26'ya yükselmiş, Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 kişi 4 Mart'ta tutuklanmış, 9 şüphelinin yurt dışına çıkış yasağı verilerek adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Soruşturmada Köseler'in "örgüt kurucusu", Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ile özel kalem personeli Metin Ülgey'in ise "örgüt yöneticisi" olduğuöne sürülmüştü.

Başkan Köseler'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma", "zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlamarından 67 yıl 3 aya kadar hapsi istenmişti.

Köseler'in de aralarında bulunduğu "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından 4'ü tutuklu 26 kişinin yargılanmasına devam edildi.

1 TAHLİYE

İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ün tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Tutuklu iş insanı Uğur İnci’nin tahliyesi kararlaştırıldı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Bir sonraki duruşma 9-12 Ekim'de görülecek.