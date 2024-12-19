Son Dakika... Beylikdüzü’nde el bombası paniği: Güvenlik önlemi alındı!
Son dakika gelişmesi... İstanbul Beylikdüzü'nde kaldırımda el bombası bulundu.
Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde kaldırım üzerinde bir el bombası bulundu.
Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
Etiketler: #beylikdüzü #Son dakika #el bombası
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