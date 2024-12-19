Son Dakika... Beylikdüzü’nde el bombası paniği: Güvenlik önlemi alındı!

Son dakika gelişmesi... İstanbul Beylikdüzü'nde kaldırımda el bombası bulundu.

Son Dakika... Beylikdüzü’nde el bombası paniği: Güvenlik önlemi alındı!
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İHA
Yayınlanma: 19.12.2024 - 16:50

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde kaldırım üzerinde bir el bombası bulundu.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi.

AYRINTILAR GELİYOR...


Etiketler: #beylikdüzü #Son dakika #el bombası

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